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Düzce Üniversitesi'nden Dönüştürücü Öğretmen Projesi

Düzce Üniversitesi'nden Dönüştürücü Öğretmen Projesi
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Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamza Aktaş, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde İmam Hatip Liseleri için Dönüştürücü Öğretmen Profili projesinde görev alacak. Proje, 11 bin öğretmene yönelik 18 ay sürecek eğitim programları sunmayı hedefliyor.

Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamza Aktaş, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde Dönüştürücü Öğretmen Profili Olarak İHL Meslek Dersleri Öğretmeni Araştırma, Geliştirme ve Eğitim (Ar-Ge) projesinde araştırmacı eğitmen olarak görevlendirildi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ışığında, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla geliştirilen "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Çerçevesinde Dönüştürücü Öğretmen Profili Olarak İHL Meslek Dersleri Öğretmeni" projesi imam hatip liselerinde görev yapan meslek dersleri öğretmenleri ile din eğitimi bilimi alanında faaliyette bulunan akademisyenlerin derinlemesine ve nitelikli bir çalışma ortamında bir araya getirilmesi planlanan proje 18 ay sürecek. Proje, 16 ayrı bölge olarak ayrılan tüm illerdeki yaklaşık 11bin İHL Meslek Dersleri öğretmenlerine yönelik program dahilinde gerçekleştirilecek.

Projenin ilk adımı olarak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Çerçevesinde Dönüştürücü Öğretmen Profili Olarak İHL Meslek Dersleri Öğretmeni Tanıtım ve Hazırlık Toplantısı, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Bakan Yardımcıları Ömer Faruk Yelkenci ve Doç. Dr. Celile Eren Ökten ile Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Ahmet İşleyen, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Cemal Tosun'un katılımları ile Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde gerçekleştirildi. Program, üç oturum şeklinde yürütüldü.

"Birlikte, Birbirimizden Öğreniyoruz" sloganıyla yola çıkılan TYMM Çerçevesinde Dönüştürücü Öğretmen Profili Olarak İHL Meslek Dersleri Öğretmeni (Ar-Ge ve Eğitim Projesi) Projesi Tanıtım ve Hazırlık Toplantısı, katılımcıların görüş ve önerilerine yer verilen "Değerlendirme Oturumu" ile sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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