Haberler

Düzce Üniversitesi'nde Organ Bağışı Farkındalığı

Düzce Üniversitesi'nde Organ Bağışı Farkındalığı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, 3-9 Kasım organ bağışı haftası dolayısıyla açtığı stantla vatandaşları bilgilendirip organ bağışının önemini vurguladı. Ziyaretçiler, organ bağış formunu doldurarak gönüllü bağışçılar oldular.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ ve Doku Bağış Birimi, 3-9 Kasım organ bağışı haftası dolayısıyla stant açarak vatandaşlarımızı bilgilendirdi.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde açılan organ bağışı farkındalık standını; Başhekim Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Şükriye Özde, Organ ve Doku Bağış Birimi Koordinatörü Doç. Dr. İlknur Suidiye Yorulmaz, Başhemşire Nursel Ulusoy Koç, Hastane müdür ve müdür yardımcıları ile sağlık çalışanları ziyaret ederek destek verdi. Organ bağışının toplumsal ve bireysel anlamdaki önemini vurgulamak, organ bağışı bekleyen hastaların yaşadıkları fiziksel ve psikolojik travmaları anlatmak gibi birçok bilgilerin paylaşıldığı standı ziyaret eden vatandaşlar ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi çalışanlarından birçoğu da bilgilendirme sonucunda organ bağış formunu doldurarak gönüllü bağışçı oldu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Parfüm deposundaki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu

Parfüm deposu yangınında vefat eden 6 kişinin kimlikleri belli oldu
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya devinden Fenerbahçe'nin yıldızına teklif! Bir saniye düşünmeden yanıtladı

Fener'in yıldızına dev teklif! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı
Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler: Göbek taşında dansöz, hamam tasında yemek

Dansöz oynatıyorlar! Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
'Cehennem Necati' için yeniden tutuklama kararı

"Cehennem Necati" için yeni karar
Fatih Ürek'in kardeşleri hastanede karşı karşıya geldi

Fatih Ürek yaşam savaşı verirken hastanede kriz çıktı
Dünya devinden Fenerbahçe'nin yıldızına teklif! Bir saniye düşünmeden yanıtladı

Fener'in yıldızına dev teklif! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı
Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fenerbahçe'de de yaptı

Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fener'de de yaptı
Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler

Osimhen hakkında flaş gelişme
Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor

Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor
Bülent Ersoy ve Cengiz İmren bu akşam Günay Ankara'da

Türk müziğinin iki dev ismi bu akşam aynı sahnede buluşuyor
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
Aşk ve gözyaşı reyting kurbanı oldu: 7. bölümde final yaptı

ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi final yaptı
Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet Çetin'in isyanı olay oldu

Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet'in isyanı olay oldu
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.