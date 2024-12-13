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Düzce Üniversitesi'nde Mobilya Endüstrisinde TopSolid'Wood Kullanımı Semineri Düzenlendi

Düzce Üniversitesi'nde Mobilya Endüstrisinde TopSolid'Wood Kullanımı Semineri Düzenlendi
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Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından düzenlenen seminerde, TopSolid'Wood programının mobilya endüstrisindeki önemi ve kullanım alanları ele alındı. Katılımcılar, programın avantajları ve modelleme süreçleri hakkında bilgilendirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü tarafından 'Mobilya Endüstrisinde Tasarımdan İmalata TopSolid'Wood Kullanımı' adlı seminer düzenlendi.

Orman Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa; Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahim Aydın, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hüseyin Pelit, TopSolid'Wood Teknik Yöneticisi Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi Hasan Demir ile Düzce Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri katıldı.

Programın açılışında konuşan Bölüm Başkanı Hüseyin Pelit, TopSolid'Wood programının sektörde kendini kabul ettirdiğini, oldukça sık kullanıldığını ve farklı sektörlere yönelik farklı programları bulunduğunu söyleyerek, Düzce Üniversitesi öğrencilerinin derslerde eğitim aldıkları programlardan sonra bu programları daha kolay öğrenebileceklerini ifade etti.

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi Hasan Demir; TopSolid'Wood programını kullanan firmalar, kullanım ara yüzleri, çizimi, tanımlanması, bağlantı elamanlarının yerleştirilmesi, patlatılmış ürün şeması oluşturulması, veri aktarımı, modelleme süreçleri, ambalaj yerleşim yeri oluşturulması ve video oluşturma gibi konulara değindi.

Programla ilgili detaylı bilgiler paylaşan Demir, "Modellediğiniz veya tasarladığınız ürünü üretebilme imkanı vermesi bu programın en büyük avantajıdır. Hızlı ve kolay modelleme süreci, mobilya tasarımına uygun komutlar verilebilmesi, özel kütüphanesinin olması, parametrik tasarım ve otomatik delik şablonları programın avantajlarından bazılarıdır" şeklinde konuştu.

Program soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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