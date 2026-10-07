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Düzce Üniversitesi'nde Filistin'e destek yürüyüşüne Rektör Nedim Sözbir katıldı

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Düzce Üniversitesi'nde Filistin'e destek yürüyüşüne Rektör Nedim Sözbir katıldı
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Düzce Üniversitesi öğrenci toplulukları, Filistin'de yaşanan şiddete dikkat çekmek için yürüyüş düzenledi. Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir'in de katıldığı yürüyüşün ardından meydanda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve basın açıklamasıyla Filistin'deki insani duruma dikkat çekildi.

Düzce Üniversitesi öğrenci toplulukları, Filistin'de yaşanan şiddete dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüşü düzenledi.

Düzce Üniversitesi Çevre ve Ahlak Topluluğu, Yedi Hilal Topluluğu, Ahlak ve Maneviyatı Güçlendirme Topluluğu, Anadolu Gençlik Topluluğu, Yeniler Topluluğu, İyiliğin Geleceği Topluluğu ve Uluslararası Öğrenciler Topluluğu tarafından düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşüne Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Genel Sekreter Nihat Yıldız, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Ertuğrul, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Kütük ile Düzce Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri katıldı.

Yürüyüşün ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Daha sonra basın açıklaması yapan Düzce Üniversitesi öğrencileri, 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan ve Filistin meselesinde yeni bir dönemi başlatan Aksa Tufanı'nın yıl dönümünde Gazze'de, Batı Şeria'da ve Filistin'in farklı bölgelerinde yaşananların karşısında insanlığın ortak vicdanını hatırlatmak için bir arada olduklarını ifade etti. 7 Ekim'den bu yana geçen üç yıl içerisinde binlerce insanın hayatını kaybettiği, milyonlarca insanın yerinden edildiği, evlerin, hastanelerin, okulların ve ibadethanelerin ağır şekilde zarar gördüğü belirtilerek, Gazze'de yaşayan sivillerin maruz kaldığı insani şartların dünyanın gözü önünde ağırlaşmaya devam ettiği vurgulandı. Uluslararası hukukun bütün taraflar için eşit şekilde uygulanmasının ve Filistin halkının kendi geleceğini belirleme hakkının güvence altına alınmasının öneminin dile getirildiği basın açıklaması, Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamza Aktaş'ın yaptığı duayla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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