Düzce Üniversitesi'nde Dünya Ormancılık Günü Etkinlikleri

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından "21 Mart Dünya Ormancılık Günü Etkinlikleri" kapsamında düzenlenen "Tasarımdan Uygulamaya" başlıklı konferans, gerçekleştirildi.

Orman Fakültesi Konferans Salonu'nda tonferansa; Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahim Aydın, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Türk, Ormancılık Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Çağlar Akçay, Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Engin Eroğlu, akademisyenler ve öğrenciler katılım sağladı.

Etkinlikte konuşmacı olarak yer alan Lotus Peyzaj Şirket Sahibi Yılmaz Odabaş, öğrencilerimize tasarım sürecinden uygulamaya kadar peyzaj mimarlığında süreç yönetimi konusunda önemli bilgiler aktardı. Öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte peyzaj tasarımının planlama aşamalarından başlayarak uygulama süreçlerine kadar detaylı bir şekilde nasıl yönetildiğini örnek projeler üzerinden açıklayan Yılmaz Odabaş, mesleki deneyimlerini, sektördeki yenilik ve uygulama süreçleri hakkında çeşitli bilgiler sundu.

Peyzaj mimarlığında kariyer planlaması, iş hayatında karşılaşılan zorluklar ve sektörde başarılı olabilmeleri için gereken beceriler üzerine de öğrencilerimize rehberlik eden Lotus Peyzaj Şirket Sahibi Yılmaz Odabaş, sektörün dinamik yapısına uyum sağlamanın önemine dikkat çekti.

Öğrencilerin meslek gelişimlerine katkı sağlayarak sektöre daha iyi hazırlanma noktasında önemli fırsat sunan etkinlik, Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahim Aydın'ın, konuşmacı Yılmaz Odabaş'a teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi. - DÜZCE