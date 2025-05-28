Düzce Üniversitesi'nde Çevre ve Sağlık Teknolojileri Çalıştayı Gerçekleştirildi

Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen 'Dış Paydaşlarla Yol Haritası Çalıştayı' gerçekleştirildi.

Rektörlük Çalıştay Salonu'nda ki programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü ve Araştırma Dekanı Prof. Dr. Emine Tekin, bölgesel kalkınma üniversitesi olarak katma değerli ihtisaslaşma çalışmaları yürüten üniversitenin, iç ve dış paydaşlarıyla yol haritası oluşturmak için bu çalıştayı düzenlediklerini ifade etti.

"Ortak akıl ve vizyon inşa etmek bir aradayız"

Düzce ve bölgesi için ortak akıl ve vizyon inşa etmek için bir arada olduklarını belirten Tekin, Düzce Üniversitesi'nin 2016 yılında başlatılan Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı çevre ve sağlık alanlarında pilot üniversite olarak seçildiğini ve önemli çalışmaların yürütüldüğünü sözlerine ekledi. Düzce Üniversitesi'nin sadece bilgi üreten değil, toplumsal faydaya yönelik bir yükseköğretim kurumu olduğuna da dikkat çeken Emine Tekin, öncelikli ve stratejik alanları belirleyerek, paydaşlarla iş birliği içerisinde sürdürülebilir kalkınma modeli oluşturmak istediklerinin altını çizdi. Çalıştayın, somut çıktılara ve yeni iş birliklerine vesile olmasını temenni eden Prof. Dr. Tekin, katılımcılara teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.

İhtisaslaşma süreci ve devam eden projeler

Çalıştayda, Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Emine Sönmez ise Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü'nün tanıtımını gerçekleştirerek faaliyetlerinden söz etti. İhtisaslaşma süreci ve devam eden projeler hakkında katılımcıları bilgilendiren Sönmez, ihtisaslaşma adı altında 14 farklı projenin ürüne dönüştürüleceği bilgisini paylaştı.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Emine Tekin yönetimindeki programın çalıştay bölümüne geçildi. Düzce bölgesinin güçlü ve zayıf yönleri, fırsat ve tehditler değerlendirilerek bölgesel kalkınma alanında yapılacak ortak çalışmalar ve yol haritasına ilişkin düşünceler paylaşıldı. - DÜZCE