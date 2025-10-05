Düzce Üniversitesi'nde Bahçeşehir Gençlik Merkezi Tanıtıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi'ne yeni gelen öğrencilere yönelik Bahçeşehir Gençlik Merkezi'nin tanıtım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Düzce Üniversitesi'de yeni akademik takvimin başlamasıyla sosyal etkinliklerde tanıtımları başlatıldı. Gençlik ve Spor il Müdürlüğü bünyesinde bulunan Mahpeyker Sultan Kız öğrenci yurdunda üniversite öğrencilerine Bahçeşehir Gençlik Merkezi'nin tanıtımı yapıldı. Konferans salonunda yapılan tanıtıma öğrenciler ile yurt yöneticileri katılım sağladı.

Gençlere merkezin gerçekleştirdiği faaliyetler, ücretsiz kurslar ve etkinlikler aktarılarak tanıtımı gerçekleştirildi. - DÜZCE