Düzce Üniversitesi'nde Bahçeşehir Gençlik Merkezi Tanıtıldı

Düzce Üniversitesi'ne yeni başlayan öğrencilere yönelik Bahçeşehir Gençlik Merkezi'nin tanıtım çalışmaları başladı. Yurtlarda düzenlenen etkinliklerle gençlere merkezdeki faaliyetler ve ücretsiz kurslar hakkında bilgi verildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi'ne yeni gelen öğrencilere yönelik Bahçeşehir Gençlik Merkezi'nin tanıtım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Düzce Üniversitesi'de yeni akademik takvimin başlamasıyla sosyal etkinliklerde tanıtımları başlatıldı. Gençlik ve Spor il Müdürlüğü bünyesinde bulunan Mahpeyker Sultan Kız öğrenci yurdunda üniversite öğrencilerine Bahçeşehir Gençlik Merkezi'nin tanıtımı yapıldı. Konferans salonunda yapılan tanıtıma öğrenciler ile yurt yöneticileri katılım sağladı.

Gençlere merkezin gerçekleştirdiği faaliyetler, ücretsiz kurslar ve etkinlikler aktarılarak tanıtımı gerçekleştirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
