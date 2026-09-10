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Düzce Üniversitesi ile City University arasında akademik iş birliği

Düzce Üniversitesi ile City University arasında akademik iş birliği
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DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversite ile Pakistan City University of Science and Information Technology arasında, akademik ve bilimsel iş birliğini geliştirmeye yönelik protokol imzalandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversite ile Pakistan City University of Science and Information Technology arasında, akademik ve bilimsel iş birliğini geliştirmeye yönelik protokol imzalandı.

Rektörlük Çalıştay Salonu'nda gerçekleşen protokol imza töreninde protokolü Düzce Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, City University of Science and Information Technology adına ise Rektör Prof. Dr. M. Safeer Awan imzalarken imza törenine, Uluslararası Ofis Koordinatörü Prof. Dr. Sibel Bayram da eşlik etti.

Protokol kapsamında; akademik ve idari personel ile öğrenci değişimi, ortak araştırma projelerinin yürütülmesi, öğrenci stajları ve tez araştırmalarına yönelik iş birliklerinin geliştirilmesi planlanıyor.

İmzalanan protokol, yüksek lisans ve doktora programlarında lisansüstü öğrenci değişiminin yanı sıra ders verme faaliyetleri kapsamında akademik personel hareketliliğinin geliştirilmesine de imkan sağlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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