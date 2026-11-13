Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Düzce Üniversitesi Huzur Akademisi huzurevi sakinlerine düşmelerden korunmayı anlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce Üniversitesi Huzur Akademisi huzurevi sakinlerine düşmelerden korunmayı anlattı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce Üniversitesi Huzur Akademisi, Neriman Çilingir Huzurevi'nde yeni dönemin ilk seminerini düzenledi. Prof. Dr. Zekeriya Okan Karaduman, huzurevi sakinlerine düşmelerden korunmada kas gücü ve dengenin önemini anlattı.

Düzce Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü tarafından Neriman Çilingir Huzurevi'nde gerçekleştirilen Huzur Akademisi Programı, yeni dönemde de eğitim ve seminer faaliyetlerine başladı.

Yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmak, sağlıklı ve aktif yaşlanmalarına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen programın yeni dönemdeki ilk konuğu, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekeriya Okan Karaduman oldu. 'Düşmelerden Korunmak İçin Sağlam Adımlar' konusu üzerine gerçekleştirilen seminerde Karaduman, ileri yaşlarda düşmelerin önlenmesinde kas gücünün, dengenin ve düzenli fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekti.

Sağlam adımlar atabilmenin güçlü kaslar ve iyi bir denge ile mümkün olduğunu vurgulayan Karaduman, yaşlı bireylerin günlük yaşamlarında kolaylıkla uygulayabilecekleri, kas gücünü artırmaya ve dengeyi geliştirmeye yönelik çeşitli egzersizleri uygulamalı olarak gösterdi.

SEMİNERE YOĞUN İLGİ OLDU

Samimi ve interaktif bir ortamda gerçekleşen program, soru-cevap bölümüyle devam etti. Huzurevi sakinleri, düşmelerden korunmanın yanı sıra yaşadıkları çeşitli ortopedik sağlık sorunlarına ilişkin merak ettikleri soruları Karaduman'a yöneltti. Katılımcıların sorularını yanıtlayan Karaduman, sağlıklı ve hareketli bir yaşamın önemine ilişkin önerilerde bulundu.

Programın sonunda, değerli bilgi ve deneyimlerini huzurevi sakinleriyle paylaşan Prof. Dr. Karaduman'a katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim edildi. Etkinlik, günün anısına hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Düzce Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü tarafından yürütülen Huzur Akademisi programı, yeni dönemde de farklı alanlardan akademisyenlerin katılımıyla yaşlı bireylerin sağlıklı, bilinçli ve aktif yaşlanmalarını destekleyen eğitim ve seminerlerle devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 39 sitede yayınlandı.
Nazilli'de mantardan zehirlendiği öne sürülen iki çocuk annesi, karaciğer nakline rağmen kurtarılamadı

Mantar yedikten sonra hastanelik olmuştu! Nakil bile kurtaramadı
Bir elinde silah, bir elinde bayrak! Trafiği kilitleyen genç böyle ikna edildi

Bir elinde silah, bir elinde bayrak! Trafiği kilitleyen genç böyle ikna edildi
Orta Doğu'da gerilim yeniden tırmandı! İran, ABD'nin Bahreyn'deki radarını vurdu

Korkulan oldu! Ajanslar acil koduyla duyurdu
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seferler iptal, uyarılar peş peşe! İstanbul dahil 11 ilde fırtına alarmı: İGDAŞ bile uyardı

İstanbul dahil 11 ilde alarm! İGDAŞ bile uyardı
İki ülkenin birleşmesi kaçınılmaz! Tarihi mesaj sonrası savaş uçakları havalandı

İki ülkenin birleşmesi kaçınılmaz! Tarihi mesaj sonrası alarm
A Milli Takım'da 44 yıl sonra bir ilk! Tarihe geçen kötü seri12

Dün gece 44 yıl sonra bir ilk yaşandı!

Beyaz Saray yakınlarındaki kanlı saldırıda yeni detaylar! Mesleğini duyan şaştı kaldı

Beyaz Saray yakınlarında dehşet saçtı! Mesleğini duyan inanamadı
Ünlü psikologdan tepki çeken paylaşım! Bakanlık anında düğmeye bastı

Ünlü psikologdan tepki çeken paylaşım! Bakanlık anında düğmeye bastı
İstanbul'da fuhuş çetesine baskın! Kadınlara yaptıkları kan dondurdu

Önce sevgili olmuşlar, sonra hayatlarını kabusa çevirmişler
Fenerbahçe'den resmi açıklama! 'Yeni yapılanmaya gidilmiştir' diyerek duyurdular

Emre Belözoğlu'ndan bir icraat daha: O ismi duyurdular