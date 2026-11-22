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Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Diyabet Haftası kapsamında kurulan farkındalık standında vatandaşlara kan şekeri ölçümü yapıldı, diyabetin belirtileri ve erken teşhisin önemi anlatıldı.

Düzce Üniversitesi Çocuk Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Diyabet Haftası dolayısıyla toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bilgilendirme standı kuruldu. Hastanenin hasta bekleme alanında kurulan stantta, hasta ve hasta yakınlarına yönelik kan şekeri ölçümleri gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında katılımcılara diyabet hastalığının belirtileri, erken teşhisin önemi ve diyabetle yaşam konusunda bilgi verildi.

Diyabette erken teşhise dikkat çekildi

Diyabetle mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan afiş ve broşürlerin de sergilendiği stantta, vatandaşların hastalık hakkında bilinçlenmesi amaçlandı.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cengiz Tuncer ve Başmüdürü Mehmet Uçar da farkındalık standını inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Etkinlikte, diyabetin erken dönemde fark edilmesinin ve düzenli sağlık kontrollerinin önemine dikkat çekilerek toplum sağlığını korumaya yönelik bilgilendirme çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı