Düzce Üniversitesi, Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesine Girmeyi Başardı

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Stanford Üniversitesi tarafından Elsevier iş birliğiyle hazırlanan dünyanın en etkili bilim insanları listesine giren Düzce Üniversitesi akademisyenleriyle bir araya geldi.

Programa; Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, Genel Sekreter Nihat Yıldız, Araştırma Dekanı Prof. Dr. Emine Tekin ile dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer alan Düzce Üniversitesi akademisyenleri katıldı.

Dünyanın en etkili bilim insanları listesinin, 2024 etki listesi ile kariyer boyu etki listesine girme başarısı gösteren Düzce Üniversitesi akademisyenlerini tebrik eden Rektör Nedim Sözbir, bu başarıyla gururlandıklarını ve Düzce Üniversitesi'nin büyük bir prestij kazandığını vurguladı. Düzce Üniversitesi'nin başarı çıtasını daha da yukarılara çıkarabilmek için atılacak adımlar konusunda akademisyenlerle fikir alışverişinde bulunan Rektör Sözbir, iyi bir sinerji yakaladıklarını belirterek kendilerine teşekkür etti.

Uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda güçlü ve kararlı adımlar attıklarına dikkat çeken Sözbir, ulusal ve uluslararası sıralamalarda kazanılan başarıların, bu çalışmaların en somut göstergesi olduğunu sözlerine ekledi. Düzce Üniversitesi'nin bilimsel araştırma alanında dünyada adını duyurmaya devam ettiğini söyleyen Nedim Sözbir, dünyanın en etkili bilim insanları listesine giren akademisyenleri kutlayarak teşekkür belgesi takdim etti. - DÜZCE