Haberler

Düzce Üniversitesi, Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesine Girmeyi Başardı

Düzce Üniversitesi, Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesine Girmeyi Başardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Stanford Üniversitesi ve Elsevier iş birliğiyle hazırlanan en etkili bilim insanları listesine giren akademisyenleriyle bir araya gelerek başarılarını kutladı ve uluslararasılaşma vizyonunu vurguladı.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Stanford Üniversitesi tarafından Elsevier iş birliğiyle hazırlanan dünyanın en etkili bilim insanları listesine giren Düzce Üniversitesi akademisyenleriyle bir araya geldi.

Programa; Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, Genel Sekreter Nihat Yıldız, Araştırma Dekanı Prof. Dr. Emine Tekin ile dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer alan Düzce Üniversitesi akademisyenleri katıldı.

Dünyanın en etkili bilim insanları listesinin, 2024 etki listesi ile kariyer boyu etki listesine girme başarısı gösteren Düzce Üniversitesi akademisyenlerini tebrik eden Rektör Nedim Sözbir, bu başarıyla gururlandıklarını ve Düzce Üniversitesi'nin büyük bir prestij kazandığını vurguladı. Düzce Üniversitesi'nin başarı çıtasını daha da yukarılara çıkarabilmek için atılacak adımlar konusunda akademisyenlerle fikir alışverişinde bulunan Rektör Sözbir, iyi bir sinerji yakaladıklarını belirterek kendilerine teşekkür etti.

Uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda güçlü ve kararlı adımlar attıklarına dikkat çeken Sözbir, ulusal ve uluslararası sıralamalarda kazanılan başarıların, bu çalışmaların en somut göstergesi olduğunu sözlerine ekledi. Düzce Üniversitesi'nin bilimsel araştırma alanında dünyada adını duyurmaya devam ettiğini söyleyen Nedim Sözbir, dünyanın en etkili bilim insanları listesine giren akademisyenleri kutlayarak teşekkür belgesi takdim etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Turhan Çömez'in Öcalan için söyledikleri Pervin Buldan'ı küplere bindirdi

Turhan Çömez'in Öcalan için söyledikleri Buldan'ı küplere bindirdi
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız, Netanyahu ile aynı zirvede olmayı kabul etmezdi

Erdoğan'ın uçağı neden pas geçti? AK Parti'den en net yanıt geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Ucuz kiralama sürecini başlatacağız

Erdoğan milyonlara müjdeyi verdi: Uygun fiyatlara sunacağız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diş hekiminin hesabından hastalarının cinsel içerikli görüntüleri çıktı

Hekimin hesabından hastalarının cinsel içerikli görüntüleri çıktı
İsmi Fenerbahçe ile anılan Lewandowski'ye büyük şok

İsminin Fenerbahçe ile anılması bile yetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.