Düzce Ortaokul Öğrencilerinin Yazdığı 'En Derin Öyküler' Kitabı Tanıtıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de ortaokul öğrencilerinin yazdığı 43 hikayeden oluşan "En Derin Öyküler" kitabı, yoğun ilgi gören imza günüyle tanıtıldı.

Düzce merkezde bulunan İsmetpaşa Ortaokulu öğrencileri, geleneksel hale gelen ve bu yıl 8'incisi yayımlanan kitaplarıyla okurların karşısına çıktı. Her yıl okulda öğrenim gören öğrencilerin yazdığı hikayelerden oluşan ve Türkçe öğretmenlerinden oluşan bir kurul tarafından seçilen yazıların bulunduğu "En Derin Öyküler" isimli kitapta, 37 öğrencinin hikayeleri yer aldı. Türkçe Öğretmeni Aydın Keskin öncülüğünde hazırlanan kitapta, minik yazarlara ait 43 farklı hikaye bulunuyor.

"Bu kitap iş birliğinin güzel bir örneği"

Kitap hakkında bilgi veren Türkçe Öğretmeni Aydın Keskin, "2014 yılından beri her yıl öğrencilerimizle birlikte kitap çıkarıyoruz. Bu yıl da 8'inci kitabımız En Derin Öyküler yayımlandı ve öğrencilerimiz kitaplarını imzalıyor. Onların heyecanını görmek bizi de heyecanlandırıyor. Bu, bir sonraki adım için bizlere motivasyon kaynağı oluyor. Öğrencilerimiz mutlu, biz daha da mutluyuz. Bu kitabın en büyük özelliği bir iş birliği ürünü olması. 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerimizin yazdığı eserleri Türkçe öğretmeni arkadaşlarımızla bir araya getirdik ve bir kitapta topladık. Bugün de bu kitabı imzalıyoruz. Bu durum hem öğrencilerimizi, hem öğretmenlerimizi hem de velilerimizi mutlu ediyor" dedi.

"Çocuklarımızla gurur duyuyorum"

5. sınıf öğrencisi Ömer Talha Güneş'in annesi Şenay Güneş de, başta oğlu olmak üzere kitapta yazısı yayımlanan tüm çocuklarla gurur duyduğunu belirterek, "Oğlum bu kitaba yazısını verdi. Bütün çocuklar için çok sevindim. Aydın Hocamızın önderliğinde çok güzel bir kitap ortaya çıktı. Bugün onların günü. Onların yanında olmaya, onlara destek olmaya geldik. Yazmış oldukları kitap çok güzel. Oğlumun yazısının kitapta yer alması beni çok mutlu etti. Onunla gurur duyuyorum. Çocuklarımızın hepsiyle gurur duyuyorum" diye konuştu.

Kitapta hikayeleri yer alan öğrenciler ise mutlu olduklarını söyledi. Kitap, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kütüphanelere gönderilerek herkesin okuması sağlanacak. - DÜZCE