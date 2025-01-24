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Düzce'nin Akçakoca İlçesinde İçme Suyu Şebeke Hattı Tamamlandı

Düzce'nin Akçakoca İlçesinde İçme Suyu Şebeke Hattı Tamamlandı
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Düzce İl Özel İdaresi, Koçar Köyü’nde 2 bin 900 metre uzunluğunda içme suyu şebeke hattını tamamlayarak, bölge halkına kesintisiz ve sağlıklı su temini sağladı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesi Koçar Köyünde içme suyu şebeke hattı tamamlanarak su verildi.

Düzce İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, 2 bin 900 metre uzunluğundaki içme suyu şebeke hattı tamamlanarak, Koçar Köyü'ndeki halkın kullanımına sunuldu. Yapılan bu çalışma ile bölgedeki içme suyu altyapısı güçlendirilirken vatandaşlara kesintisiz, sağlıklı su temini sağlandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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