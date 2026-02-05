Sektör temsilcileri öğrencilerle bir araya gelecek

DÜZCE(İHA) – Düzce'de sektör temsilcileri ilgili branşlardaki derslere girerek tecrübelerini Düzce Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerine aktaracak.

TOBB ve YÖK arasında imzalanan protokol kapsamında Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile eşleşen Düzce Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun protokol yürütme kurulu toplantıları gerçekleştirildi. Her yarı yıl en az iki kez gerçekleştirilmesi gereken protokol yürütme kurulu toplantılarının ilkinde DTSO Yönetim Kurulu Üyesi Recep Ali Gelinoğlu ve Meclis Başkan Yardımcısı Metin Topal, Düzce Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ali Etem Gürel, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Vahdet Tarakçı ve okul yöneticileriyle bir araya geldi.

Gerçekleşen protokol yürütme kurulu toplantılarında; Protokol kapsamındaki meslek yüksekokullarında sektör temsilcilerinin ilgili branşlardaki derslere girerek tecrübe paylaşımı yapması, sektörel bilgiler aktarması konularında ve kapsam dahilindeki meslek yüksekokullarında belirlenecek olan yüzdelik dilime girmeyi başaran öğrencilere teşvik edici ödül uygulamalarının başlatılması hususları görüşüldü.

Toplantı, gündem gereği diğer konularında görüşülmesi ile sona erdi. - DÜZCE