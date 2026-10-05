Haberler

Düzce İl Özel İdaresi, Akçakoca'ya bağlı Esmahanım'da 3 adet 800'lük boru yerleştirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce İl Özel İdaresi, Akçakoca'ya bağlı Esmahanım'da 3 adet 800'lük boru yerleştirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce İl Özel İdaresi, Akçakoca'ya bağlı Esmahanım'da yağmur suyu tahliyesi ve yol altyapısı için yürütülen çalışmaları tamamladı. Çalışmalarda 3 adet 800'lük boru yerleştirildi, yağışlı dönemlerde yüzey sularının yol ve çevresinde oluşturabileceği olumsuzlukların önlenmesi hedefleniyor.

Düzce İl Özel İdaresi, Akçakoca'ya bağlı Esmahanım Köyü'nde yağmur sularının kontrollü şekilde tahliye edilmesi ve yol altyapısının güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaları tamamladı.

İl Özel İdaresi tarafından Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım Köyü'nde altyapı çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında, özellikle yağışlı dönemlerde yağmur sularının kontrollü şekilde tahliye edilmesini sağlamak ve yol altyapısını güçlendirmek amacıyla 3 adet 800'lük boru yerleştirildi. Boru yerleştirme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte bölgede yüzey sularının yol ve çevresinde oluşturabileceği olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 91 sitede yayınlandı.
Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu, cinsiyetsizlik tartışmalarına sert girdi

Defne Samyeli’nin kızı, cinsiyetsizlik tartışmalarına sert girdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ocak zammı belli gibi: İşte öğretmen, doktor ve polislerin yeni maaş listesi

Ocak zammı belli gibi: İşte öğretmen, doktor ve polislerin yeni maaş listesi
Mısır tarlası talan edilince gece boyu nöbete başladı! Karşısında görünce...

Tarlası talan edilince gece boyu nöbete başladı! Karşısında görünce...
Biran Damla Yılmaz, eski sevgilisine destek veren Aybüke Pusat'ı takipten çıkardı

Eski sevgiliye destek geldi, Biran Damla Yılmaz affetmedi!

Naomi Campbell'ın temizlik takıntısı bisiklette de kendini gösterdi

Ünlü model Paris sokaklarında! Eldiven detayı gözlerden kaçmadı
Trafik yavaşlayınca hızını alamayan TIR 4 aracı önüne kattı! O anlar kamerada

Trafik yavaşlayınca olanlar oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi
Uzman isim tarih vererek sonuçlarını açıkladı! Zengezur Koridoru ne zaman açılacak?

Uzman isim tarih verdi: Zengezur Koridoru ne zaman açılacak?
Merve Özbey sahneden inerken düştü! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Merve Özbey sahneden inerken düştü! Apar topar hastaneye kaldırıldı