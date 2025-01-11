Düzce İl Genel Meclisi Ocak Toplantılarını Tamamladı

Düzce İl Genel Meclisinin Ocak ayı toplantıları, yapılan beşinci birleşim ile sona erdi.

İGM toplantısı, İl Genel Meclisi Başkanlığı görevini yürüten Fazlı Koç başkanlığında, İl Genel Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Açılış ve yoklama ile başlayan toplantıda, bir önceki toplantıya ait karar özetleri okundu ve gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. İhtisas Komisyonlarından gelecek raporların görüşülmesi maddesinde, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Şükrü Sert, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun ortak raporunu meclise sundu. Komisyon çalışmaları devam ettiğinden rapor, yeniden ortak komisyona havale edildi. Meclis Başkanlığına sunulan önergeler de ilgili komisyonlara oy birliğiyle havale edildi.

Toplantı sonunda, Meclis Başkanı Fazlı Koç, Ocak ayı toplantısını kapatarak, Şubat ayı toplantısının 3 Şubat 2025 tarihinde saat 10.00'da yapılacağını meclis üyelerinin oylarına sundu. Yapılacak oylama ile toplantının belirtilen tarih ve saatte yapılması kararlaştırıldı. - DÜZCE