Düzce İGM ocak ayı toplantıları sona erdi
Düzce İl Özel İdaresi Kanunu gereğince İl Genel Meclisi Ocak ayı toplantılarının son birleşimi, Meclis Başkanı Fazlı Koç başkanlığında yapıldı. Gündem maddeleri görüşülerek kararlar alındı.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Özel İdaresi Kanunu'nun 12'nci maddesi gereğince, İl Genel Meclisi Ocak ayı toplantılarının son birleşimi, Meclis Başkanı Fazlı Koç başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı açılış ve yoklama ile başlayarak, bir önceki birleşime ait karar özetlerini kapsayan tutanak okundu. Ocak ayı 5'inci birleşiminde gündem maddeleri görüşüldü. İhtisas komisyonlarından gelecek raporların görüşülerek karara bağlanması maddesi kapsamında, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ortak komisyon raporu, komisyon Başkanı Hasan Aktürk, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler komisyon raporu komisyon başkanı Oğuzhan Küçük, tarafından meclis üyelerine sunuldu. Yapılan oylama sonucunda rapor oy birliğiyle kabul edildi. Meclis Başkanlığına verilen önergelerin görüşülmesi maddesinde ise meclise sunulan önergeler, oy birliğiyle ilgili komisyonlara havale edildi.

Gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından Meclis Başkanı Fazlı Koç, Ocak ayı toplantılarını kapattı. - DÜZCE

