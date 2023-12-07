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Düzce'den kutsal topraklara umre hazırlık kursu düzenlendi

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Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu tarafından düzenlenen eğitim seminerinde, Düzce'den kutsal topraklara gidecek olan 160 vatandaş bilgilendirildi. İl Müftüsü Osman Aydın, seminerde umre ibadetinin önemine değindi ve dua etmenin önemini vurguladı.

Düzce'den kutsal topraklara gidecek olan vatandaşlar için umre hazırlık kursu eğitim semineri düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu aracılığıyla umre vazifesini yerine getirmek üzere Düzce'den kutsal topraklara gidecek olan 160 vatandaş bilgilendirildi. İl Müftülüğü Konferans Salonunda Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan seminerde, umre ibadetinin önemine değinen İl Müftüsü Osman Aydın, "Şimdi sizler duaların kabul edildiği kutsal topraklara yola çıkmak için hazırlanıyorsunuz. Kur'an-ı Kerim de 'Eğer duanız olmasaydı Rabbim size niçin değer versin' ayeti kerimesinde belirtildiği gibi Rabbimizin değer verdiği kullar olmak için dua etmeliyiz. Sizler bu mübarek yolculuğunuzda daha çok dua etmeli, bundan önceki hatalarınızdan ders almalı, kendimize manevi bir check-up yapıp bundan sonraki yaşantımızda daha dikkatli olmalıyız" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Diyanet İşleri Başkanlığı Osman Aydın Düzce Yerel Dünya Güncel Haberler

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