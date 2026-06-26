Kazada hayatını kaybeden yaşlı adam son yolculuğuna uğurlandı
Düzce-Akçakoca kara yolunda dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 77 yaşındaki Metin Sarıbaş, Aynalı köyü mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye Düzce Valisi ve çok sayıda kişi katıldı.
Düzce'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 77 yaşındaki Metin Sarıbaş, son yolculuğuna uğurlandı.
Kaza, dün Düzce-Akçakoca kara yolunda meydana gelmişti. Düzce'den Akçakoca istikametine seyreden Milletvekili Ercan Öztürk'ün kullandığı 06 ER 081 plakalı Skoda marka otomobil, kavşağa giriş yapmak isteyen Metin Sarıbaş (77) idaresindeki 81 AD 932 plakalı Fiat Tofaş marka otomobille çarpışmıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü Metin Sarıbaş olay yerinde hayatını kaybetmişti. Sarıbaş'ın cenazesi, bugün Aynalı köyü mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Cenazeye Düzce Valisi Mehmet Makas, kurum müdürleri, siyasi partilerin başkanları, Sarıbaş ailesi ve sevenleri katıldı. - DÜZCE