Düzce'de Yükümlülere Filistin Belgeseli İzletildi

DÜZCE (İHA) – Düzce Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından toplumsal farkındalığın artması adına yükümlülere "Kutsal İşgal Filistin Topraklarını Gasp Etmek" belgeseli izletildi.

Düzce Denetimli Serbestlik Müdürlüğü (DSM), yükümlülerin toluma daha kolay entegre olması ve sosyal farkındalıklarının artması için projelerine devam ediyor. Sık sık sosyal çalışmalar yapan Düzce DSM, son olarak yükümlülere yaklaşık 2 yıldır İsrail tarafından zulme uğrayan Filistin'de neler yaşandığını göstermek ve farkındalığı artırmak için "Kutsal İşgal: Filistin Topraklarını Gaspetmek" konulu video izletti. Videoyu izleyen bazı yükümlülerin duygusal anlar yaşadığı gözlenirken, sosyal farkındalık çalışmalarının devam edeceği bildirildi. - DÜZCE