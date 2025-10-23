Haberler

Düzce'de Yükümlülere Filistin Belgeseli İzletildi

Düzce'de Yükümlülere Filistin Belgeseli İzletildi
Güncelleme:
Düzce Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, yükümlülere sosyal farkındalık kazandırmak amacıyla 'Kutsal İşgal: Filistin Topraklarını Gasp Etmek' belgeselini izletti. İzleme etkinliği, katılımcılarda duygusal anlar yaşanmasına sebep oldu.

DÜZCE (İHA) – Düzce Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından toplumsal farkındalığın artması adına yükümlülere "Kutsal İşgal Filistin Topraklarını Gasp Etmek" belgeseli izletildi.

Düzce Denetimli Serbestlik Müdürlüğü (DSM), yükümlülerin toluma daha kolay entegre olması ve sosyal farkındalıklarının artması için projelerine devam ediyor. Sık sık sosyal çalışmalar yapan Düzce DSM, son olarak yükümlülere yaklaşık 2 yıldır İsrail tarafından zulme uğrayan Filistin'de neler yaşandığını göstermek ve farkındalığı artırmak için "Kutsal İşgal: Filistin Topraklarını Gaspetmek" konulu video izletti. Videoyu izleyen bazı yükümlülerin duygusal anlar yaşadığı gözlenirken, sosyal farkındalık çalışmalarının devam edeceği bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
