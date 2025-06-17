Düzce'de Yılanları Elle Yakalayan Adamın Anları Kamerada

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir kişinin yılanları elleriyle yakaladığı anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Aktaş köyünde yaşayan ve zaman zaman yılanları elleriyle yakalamasıyla tanınan Sinan Başaran, bu kez yolda gördüğü iki farklı yılanı yakaladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, Başaran'ın ilk yakaladığı yılana düğüm attığı, çevrede bulunan bir kişinin ise "Eziyet etme" diyerek uyarıda bulunduğu anlar yer aldı. Ardından Başaran'ın bir başka yılanı daha yakaladığı anlar da görüntüye yansıdı. - DÜZCE