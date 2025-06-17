Düzce'de Yılanları Elle Yakalayan Adamın Anları Kamerada

Düzce'de Yılanları Elle Yakalayan Adamın Anları Kamerada
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Akçakoca ilçesinde, Sinan Başaran'ın yolda gördüğü iki yılanı elleriyle yakaladığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, Başaran'ın bir yılana düğüm attığı ve çevredekilerin uyarıda bulunduğu anlar dikkat çekti.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir kişinin yılanları elleriyle yakaladığı anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Aktaş köyünde yaşayan ve zaman zaman yılanları elleriyle yakalamasıyla tanınan Sinan Başaran, bu kez yolda gördüğü iki farklı yılanı yakaladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, Başaran'ın ilk yakaladığı yılana düğüm attığı, çevrede bulunan bir kişinin ise "Eziyet etme" diyerek uyarıda bulunduğu anlar yer aldı. Ardından Başaran'ın bir başka yılanı daha yakaladığı anlar da görüntüye yansıdı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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