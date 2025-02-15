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Düzce'de Yenikaraköy Cami Yeniden İbadete Açıldı

Düzce'de Yenikaraköy Cami Yeniden İbadete Açıldı
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Düzce'de 23 Kasım 2022'de meydana gelen deprem sonrası hasar gören Yenikaraköy Köyü Cami, Düzce Valiliği ve hayırseverlerin katkılarıyla yeniden inşa edilerek dualarla ibadete açıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 23 Kasım 2022'de meydana gelen deprem sonrasında ağır hasar gören 22 cami yıkıldı. Düzce Valiliği öncülüğünde hayırseverlerin de desteği ile yapılan camilerden biri olan Yenikaraköy Köyü Cami ve dualarla hizmete girdi.

23 Kasım 2022 tarihinde meydana gelen Düzce depreminde hasar gören Yenikaraköy Köyü Cami, Düzce Valiliği'nin öncülüğünde ve hayırseverlerin katkılarıyla yeniden inşa edilerek ibadete açıldı.

Caminin açılışına Vali Selçuk Aslan ve AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu'nun yanı sıra protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Caminin açılışı, dualar eşliğinde yapıldı ve toplu bir şekilde edilen ilk cuma namazıyla birlikte resmen ibadete açılmış oldu.

Vali Selçuk Aslan, "23 Kasım 2022 Düzce depreminde hasar gören 22 camimizden biri olan Yenikaraköy Köyü Cami, Valiliğimizin öncülüğünde ve hayırseverlerimizin katkılarıyla yeniden inşa edilerek bugün açılışını yapıyoruz, hayırlı olsun" dedi.

Milletvekili Ercan Öztürk "23 Kasım Düzce Depremi'nde aldığı ağır hasar sonucu yeniden inşa edilen Yeni Karaköy Cami'yi ibadete açmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Rabb'im emeği geçen herkesten, tüm hayırseverlerimizden razı olsun, niyetlerini kabul eylesin. Yeni Karaköy Camimiz hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Hasan Şengüloğlu da "Yenikaraköy Köyü Camisinin açılışını dualarla gerçekleştirdik. Camimizin, köyümüze ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bu güzel mabedin birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi pekiştirmesini temenni ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından cami okunan dualarla ibadete açıldı - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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