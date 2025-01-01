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Düzce'de Yeni Yılın İlk Bebeği Dünyaya Geldi

Düzce'de Yeni Yılın İlk Bebeği Dünyaya Geldi
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Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde yeni yılın ilk bebeği, 00.07'de Ege ismiyle dünyaya geldi. Anne Rabia Gülbahar, sağlıklı bir bebek dünyaya getirdiği için mutlu olduğunu belirtti.

Düzce'de yılın ilk bebeği Düzce Atatürk Devlet Hastanesi çocuk acilde 00.07'de dünyaya geldi.

Düzce'de yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi. Rabia ve Görkem Gülbahar çiftçinin ikinci çocuğu olan Ege ismi verilen bebek yeni yılın ilk dakikalarında 00.07'de dünyaya gözlerini açtı. Anne Rabia Gülbahar çok mutlu olduğunu belirterek, "Çok güzel, çok mutluyum. Sağlıklı bir bebek dünyaya getirdim. Erkek bir oğlum oldu. İkinci çocuğum. Bir önceki de erkekti. Adını da Ege koyduk. Tarif edilemez bir mutluluk içerisindeyim. Normalde yılbaşı yine gezerek veya eğlenerek geçerdi ama bugün hastanede geçiyor. Yapacak bir şey yok. Güzel bir mutluluk oldu. Yeni yılda sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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