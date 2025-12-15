Haberler

Koçullu köyü yeni camisine kavuştu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Koçullu Köyü'nde inşa edilen yeni cami, düzenlenen törenle ibadete açıldı. Törende konuşan yetkililer, camilerin Müslümanlar için önemine vurgu yaptı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesi Koçullu Köyü'ne inşa edilen yeni cami, düzenlenen törenle dualar eşliğinde ibadete açıldı.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen Akçakoca Koçullu Camisi'nin açılışında konuşan Vali Yardımcısı Akçakoca Kaymakam vekili Şevket Cinbir, camilerin Müslümanlar için önemine değinerek, "Sınıf, sınır, mesafe, renk, ırk tanımayan evrensel kardeşliğimizin ilk vücut bulduğu yerlerdir camilerimiz, ibadethanelerimiz. Camilerimiz ebedi kardeşliğimizin bütünlüğü, birlik ve beraberliğimizin çimentosudur aslında. Nerede bir kubbe varsa, nerde bir minare varsa ve nerede ezanlar semalarda yankılanıyorsa, orası Müslüman yurdudur" diye konuştu.

Düzce Müftüsü Osman Aydın'ın okuduğu duanın ardından Koçullu Köyü Camisi ibadete açıldı. - DÜZCE

