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Düzce'de Yavru Tilkiler Doğaya Salındı

Düzce'de Yavru Tilkiler Doğaya Salındı
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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde ev inşaatı sırasında bulunan 9 yavru tilki, bakım sonrası güvenli bir şekilde doğaya bırakıldı. Anne tilki, yavrularını yeni bir yere taşıdı.

Düzce'de ev inşaatı sırasında bulunan 9 yavru tilki, bakımlarının yapılmasının ardından güvenli ortama bırakıldı. Anne tilki ise yavrularını bulunduğu yerden aldı.

Olay, Gölyaka ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre ev inşaası sırasında bir vatandaş 9 yavru tilki buldu. Durum, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine iletilince ekipler kısa süre içerisinde bölgeye gitti. 9 yavru tilkinin sağlık durumları kontrol edilerek ilk beslenmeleri titizlikle gerçekleştirildi. Daha sonra minik yavrular doğal hayatlarına güvenli bir şekilde bırakıldı. Alana kurulan fotokapanlar sayesinde yavru tilkiler anbean takip edilirken, anne tilki yavrularını güvenli alandan tek tek alarak başka bir yere götürdü. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çoktekin bu anları sosyal medya hesabında paylaşarak, "Yaban hayatını korumaya, doğadaki her canlı için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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