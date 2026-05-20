Polen peşindeki yaban arıları resim sergisi açıldı

Düzce Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Polen Peşindeki Yaşamlar: Yaban Arıları adlı resim sergisinin açılışı Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi'nde gerçekleştirildi. 20 Mayıs Dünya Arı Günü kapsamında düzenlenen sergi, sanatseverlerle buluştu.

Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Barış Gülcü'nün bilimsel danışmanlığını yürüttüğü sergide, Görsel Sanatları Öğretmeni Nagehan Kutlu Beyhan danışmanlığında Düzce Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ile Görsel Sanatlar Öğretmeni Aras Akşehirli danışmanlığında Düzce Bilgi Ortaokulu öğrencilerinin eserleri yer aldı.

2 bin yaban arısı türü yaşıyor

Açılış programında konuşan Doç. Dr. Barış Gülcü, Türkiye'de yaklaşık 2 bin tür yaban arısının yaşadığını belirterek toplumda genellikle yalnızca bal arısı ve eşek arısının bilindiğine dikkat çekti. Yaban arılarının doğadaki tozlaşma süreçlerinde kritik bir görev üstlendiğini ifade eden Gülcü, çalışma kapsamındaki eserlerin öğrenciler tarafından yorumlanmasının hem sanatsal üretime hem de çevresel farkındalığa katkı sunduğunu kaydetti.

Törende konuşan Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSTİBAM) Müdürü Prof. Dr. Necmi Aksoy ise etkinliğin, Dünya Arı Günü ve Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü kapsamında ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti. Türkiye üniversiteleri arasında Batı Karadeniz Bölgesi'nin tek üniversite botanik bahçesi olma özelliğini taşıyan Süs ve Tıbbi Botanik Bahçesi'nin doğa farkındalığı açısından önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Aksoy, öğrencilerin hazırladığı çalışmaların çevre bilinci açısından son derece değerli olduğunu belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Doğanın görünmeyen kahramanları olarak nitelendirilen yaban arılarının yaşam döngüsünü ve ekosistemdeki kritik rolünü gözler önüne seren eserler, 22 Mayıs tarihine kadar DÜSTİBAM Toplantı ve Sergi Salonu'nda ziyaretçilere açık olacak. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı