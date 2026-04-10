Haberler

Düzce'de şehit polisler için mevlit okutuldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DÜZCE(İHA) – Düzce'de, Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 181. yıldönümü etkinlikleri kapsamında şehit polisler için mevlit okutuldu.

Düzce Merkez Cami'de okutulan mevlide, Düzce Valisi Mehmet Makas, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı. Din görevlileri tarafından okunan Kuran-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerin ardından yapılan dua, şehit polislerin ruhlarına hediye edildi. Cami cemaati namaz sonrası Polis Teşkilatı'nın kuruluşunu emniyet mensuplarının ellerini sıkarak kutladılar. Camiye gelen vatandaşlara cami çıkışında polisler tarafından bilgilendirme yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
