Düzce'de şehit ailesine anlamlı ziyaret

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Mehmet Makas ve eşi Elif Makas, 2004 yılında Erzurum'un Pasinler ilçesinde şehit olan Ord. Er Erdoğan Şengül'ün ailesini ziyaret etti.

Düzce'nin Kirazlı Mahallesi'nde anlamlı bir ziyaret gerçekleşti. Ziyarette aziz şehidimizin ruhu için dualar edilirken, Vali Makas aile bireyleriyle yakından ilgilenerek hasbihal etti. Şehit ailelerinin her zaman baş tacı olduğunu vurgulayan Makas, devletin şehit yakınlarının yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

Duygusal anların yaşandığı ziyarette, şehidimiz Erdoğan Şengül bir kez daha rahmet ve minnetle anıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı