Düzce'de Sarıkaya Mağarasında CaveFest düzenlendi

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesi Sarıkaya mağarasında üniversite öğrencilerinin katılım sağladığı CaveFest (Mağara Festivali) gençlik etkinliğini düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle Yığılca Kaymakamlığı Sarıkaya Mağarasında düzenlenen ve üniversite öğrencilerinin katılım sağladığı CaveFest gençlik etkinliğini Düzce Valisi Selçuk Aslan'da katıldı. Vali Selçuk Aslan, Kaymakam Hüseyin Demirkol ile birlikte etkinliğe katılan öğrencilerle sohbet etti.

Vali Aslan, "Yığılca Kaymakamlığımız tarafından düzenlenen festival Sarıkaya Mağarasının tanıtım açısından oldukça güzel bir etkinlik. Bir gençlik buluşması üniversite öğrencilerimiz bugün burada kaymakamlığımızın koordinasyonunda misafir edilmekte. Birincisi düzenlenen bu organizasyonu geleneksel hale gelmesine temenni ediyorum, gençlerimize iyi eğlenceler diliyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE