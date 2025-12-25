Düzce'de Regaip Kandili idrak edildi

Üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili, Düzce'de vatandaşların yoğun katılımıyla idrak edildi.

Kandil dolayısıyla Merkez Büyük Camii'nde düzenlenen programda cemaat dualar ederek ibadetlerini yerine getirdi. Akşam namazının ardından camiye gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler eşliğinde manevi bir atmosfer yaşadı. Programda Regaip Kandilinin önemi ve faziletine ilişkin vaaz Düzce Müftüsü Osman Aydın tarafından verildi. Aydın "Bu mübarek aylar, geceler ve kandiller; kendimizi gözden geçirme, zaman nimetini iyi değerlendirme, kulluk şuurumuzu ve kardeşlik hukukumuzu güçlendirme hususunda bize fırsatlar sunan manevi iklimlerdir" ifadelerinde bulundu.

Yapılan duanın ardından yatsı namazının kılınması ile program sona erdi. - DÜZCE