Düzce'de Ramazan bereketi camilere sığmadı

Düzce'de Ramazan bereketi camilere sığmadı
Düzce'de, vatandaşlar Ramazan ayının ilk cuma namazını eda etmek üzere camileri doldurdu. Büyük Cami, Burhaniye ve Cedidiye camileri gibi birçok ibadethanede yoğunluk yaşandı. Cemaate, Ramazan ayının faziletleri ve yardımlaşmanın önemi vurgulandı.

Düzce'de vatandaşlar, Ramazan ayının ilk cuma namazını eda etmek için camileri doldurdu.

Kent merkezindeki Büyük Cami, Burhaniye ve Cedidiye camileri başta olmak üzere il genelindeki ibadethanelerde cuma namazı vaktinde yoğunluk yaşandı. Cami içlerinde kısa sürede yer kalmaması üzerine çok sayıda vatandaş, sıcak havanın da etkisiyle safları avlulara ve bahçelere taşıdı.

Cemaatin yoğunluğu havadan görüntülendi

Namaz öncesi okunan hutbe ve verilen vaazda, Ramazan ayının faziletlerine dikkat çekildi. Oruç ibadetinin manevi arınmaya katkısı, sabır ve şükrün önemi ile ihtiyaç sahiplerine destek olmanın gerekliliği cemaate anlatıldı. Paylaşma ve yardımlaşmanın bu ayın en temel değerleri olduğu vurgulandı.

Öte yandan, Düzcelilerin Ramazanın ilk cuma namazı için cami avlularını ve bahçelerini doldurduğu o anlar dron ile havadan da kaydedildi. - DÜZCE

