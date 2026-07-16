Düzce'de gelişmeler haftalık masaya yatırılıyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kentte devam eden ve planlama aşamasındaki projeler ele alındı.

Vali Mehmet Makas başkanlığında haftalık değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda il genelinde devam eden çalışmalar ile planlama aşamasındaki projeler masaya yatırıldı. Mehmet Makas, projelerin son durumu hakkında vali yardımcılarından bilgi alarak yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Toplantıda kamu yatırımları ve devam eden projelerin süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunulurken, planlanan çalışmaların koordinasyon içerisinde sürdürülmesi yönünde görüş alışverişi yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı