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Düzce'de Poyraz Fırtınası Sebebiyle Dev Dalgalar Oluştu

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yapılan fırtına uyarısının ardından, Karadeniz'de etkili olan poyraz nedeniyle dalga boyları yer yer 4 metreye kadar yükseldi. Vatandaşlar, şiddetli rüzgar nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Haber: Tuncay TÜRKGÜLÜ

(DÜZCE) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yapılan fırtına uyarısının ardından, Karadeniz'de etkili olan poyraz nedeniyle sahillerde büyük dalgalar oluştu.

Saatte 75 kilometre hıza kadar çıkması beklenen poyraz, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkisini gösterdi.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle Karadeniz'de dalga boyu yer yer 4 metreye kadar yükseldi. Dev dalgalar sahili döverken, bölgedeki vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel
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