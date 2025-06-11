Düzce'de Öğretmenlerden Arama Kurtarma Ekibi Kuruldu

DÜZCE (İHA) – Düzce'de öğretmenlerden kurulan arama kurtarma ekibi Kirazlı'da bulunan eski okul binasına taşınarak, binayı arama kurtarma eğitim merkezi yaptı.

Milli Eğitim bakanlığı bünyesinde kurulan arama kurtarma ekipleri ülke genelinde il bazlı çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Bu çerçevede Düzce'de de öğretmenlerden kurulan arama kurtarma ekibi, Kirazlı'da bulunan eski okulu eğitim ve merkezi yapmak için kolları sıvadı. Yapılan çalışmalar sonrası arama kurtarma merkezi haline getirilen alanı Düzce Valisi Selçuk Aslan ziyaret etti. Kirazlı Eğitim ve Kamp alanında faaliyete giren yeni binada incelemelerde bulunan Vali Aslan, hayırlı olsun dileklerini iletti. - DÜZCE