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Düzce'de Öğrenciler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni Ziyaret Etti

Düzce'de Öğrenciler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni Ziyaret Etti
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Kaynaşlı Karaçalı Süperlit İlkokulu öğrencileri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek, acil durumlarda 112'yi nasıl aramaları gerektiğini öğrendi.

DÜZCE (İHA) – Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, tanıtım çalışmalarına devam ediyor. İlkokul öğrencileri merkezi gezdi 112'yi ne zaman araması gerektiğini öğrendi.

Kaynaşlı Karaçalı Süperlit İlkokulu öğrencileri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nü gezdi. Öğrenciler çağrı merkezinde çağrı alıcılar ile bir araya gelerek, hangi durumlarda 112'yi aramaları gerektiği ile ilgili bilgiler aldı. Öğrenciler, polis, sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma gibi kurumlara gelen çağrılarla ilgili de bilgiler aldılar. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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