Düzce'de Motosiklet Denetimleri Arttı

Düzce'de Motosiklet Denetimleri Arttı
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Havaların ısınmasıyla birlikte Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, motosiklet sürücüleri için trafik denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, sürücülere kask takmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı, trafik ekipleri havaların ısınmasıyla birlikte kent merkezinde motosikletlere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Düzce'de havaların ısınması ile birlikte motosiklet kullanımı da arttı. Özellikle artan motosiklet kazalarının önüne geçebilmek, motosiklet sürücülerinin de trafik kurallarına uymasını sağlamak için Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Valilik kavşağında denetim yapıldı.

Ekipler, sürücülere kask takmaları, aşırı hız yapmamaları ve trafik kurallarına uymaları noktasında uyarılarda bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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