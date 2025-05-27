Düzce'de Mobil Trafik Eğitim Tırı Etkinliği Düzenlendi

Düzce'de Mobil Trafik Eğitim Tırı Etkinliği Düzenlendi
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İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan mobil trafik eğitim tırı Düzce'ye geldi. Etkinlikte öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verilirken, emniyet kemeri simülasyon aracı ile gerçek kazaların etkileri gösterildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından trafik bilincini artırmak için hayata geçirilen mobil trafik eğitim tırı Düzce'ye geldi. Emniyet kemeri simülasyon aracına binen bir vatandaş, "Kazada aynı bu şekilde takla atmıştım. Emniyet kemerim takılıydı, hiçbir şey olmadı" dedi.

Düzce Anıtpark'ta İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde mobil trafik eğitim tırında düzenlenen etkinlikte öğrencilere trafik güvenliği konusunda hem teorik hem de uygulamalı eğitimler verildi. Etkinlik alanında bulunan emniyet kemeri simülasyon sistemini de inceleyen öğrencilere, emniyet kemeri kullanımının yalnızca ön koltukta değil, arka koltukta da hayati önem taşıdığı vurgulandı. Simülasyon tırına binen bir vatandaş, arabaya her bindiklerinde emniyet kemeri taktıklarını söyleyerek, "En kısa mesafede bile emniyet kemeri kullanıyoruz" dedi.

Bir başka sürücü ise bu heyecanı daha önce yaşadığını belirterek, "Bunu ben daha önce canlı olarak yaşamıştım. Bu simülasyon daha önceki kazaydı. Herkesin demesi lazım. Kazada aynı bu şekilde takla atmıştım. Emniyet kemerim takılıydı, hiçbir şey olmadı. Kaza anını tekrar yaşamış oldum" şeklinde konuştu.

Etkinlik 28 Mayıs Çarşamba günü akşamına kadar devam edecek. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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