Düzce'de Kuaförler, İhtiyaç Sahiplerine Ücretsiz Bakım Hizmeti Sunuyor
Cumayeri İlçe Kaymakamı Taha Furkan Sönmezel, yaşlı, engelli ve hasta vatandaşların kişisel bakım ihtiyaçlarına gönüllü destek veren kuaförleri ziyaret etti. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın organize ettiği hizmetle, evde saç-sakal tıraşı ve kişisel bakım ücretsiz olarak sunulmakta.
DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Cumayeri İlçe Kaymakamı Taha Furkan Sönmezel, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda yaşlı, engelli ve hasta vatandaşların kişisel temizlik ve bakım ihtiyaçlarına gönüllü olarak destek veren kuaför esnafını ziyaret etti.
SYDV Müdürlüğü tarafından organize edilen bu sosyal hizmetle, ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik evde saç-sakal tıraşı ve kişisel bakım hizmetleri ücretsiz olarak sunuldu. İlçe genelinde birçok kuaför, bu hizmete gönüllü olarak katkı sağladı. Kaymakam Sönmezel, vatandaşlara sağlanan bu anlamlı katkı dolayısıyla kuaförlere teşekkür ederek, toplumsal dayanışma açısından örnek bir davranış sergilendiğini ifade etti. Ziyaret sırasında katkıda bulunan esnafa teşekkür belgeleri takdim edildi. - DÜZCE