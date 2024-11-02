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Düzce'de Köy Yollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Düzce'de Köy Yollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor
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Düzce'de İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarının daha güvenli ve kullanışlı hale gelmesi için Yığılca'ya bağlı Yağcılar köyünde malzemeli bakım onarım çalışmaları gerçekleştiriyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de köy yollarında İl Özel İdaresi ekiplerince malzemeli bakım ve onarım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Köy yollarının daha kullanılabilir olması için çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi, son olarak Yığılca'ya bağlı Yağcılar köyünde malzemeli bakım onarım çalışmalarına başladı. Bu çerçevede Yığılca İlçe Özel İdare Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Yağcılar köy yollarında bakım ihtiyacı bulunan güzergahlarda yollara malzeme serimi gerçekleştirdi. Köy yollarının daha güvenlik ve kullanabilir hale gelmesini isteyen ekipler, çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlamayı hedefliyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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