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Düzce'de Kızılay'dan Teravih Namazı Sonrası Bal Şerbeti İkramı

Düzce'de Kızılay'dan Teravih Namazı Sonrası Bal Şerbeti İkramı
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Düzce'de Ramazan ayı dolayısıyla teravih namazı sonrasında Kızılay tarafından bal şerbeti ikramı yapıldı. Merkez Büyük Cami'de düzenlenen etkinlikte, Vali Selçuk Aslan çocuklarla birlikte bal şerbeti içerek onlarla sohbet etti.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Kızılay tarafından teravih namazı sonrasında bal şerbeti ikramı yapıldı. Ramazanda ağızlar tatlandı.

Ramazan ayı tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de de çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Teravih namazı sonrasında Merkez Büyük Cami'de Düzce Kızılay tarafından hazırlanan bal şerbetini vatandaşlara ikram edildi. Düzce'de tüm camilerimizde, yetimler günü olan Ramazan'ın 15. gününde teravih sonrası Müftülük ve Kızılay işbirliğinde bal şerbeti ikramında bulunulmasının gelenek haline getirilmesi kararlaştırıldı.

Vali Selçuk Aslan'da çocuklarla birlikte bal şerbetinde içti, çocuklarla sohbet etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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