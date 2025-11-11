Haberler

Düzce'de Kış Tedbirleri Toplantısı Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Düzce Valisi Selçuk Aslan başkanlığında, kış öncesi yollarda alınacak güvenlik önlemleri hakkında bir toplantı yapıldı. Toplantıda, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların güvenliğinin sağlanması için alınacak önlemler değerlendirildi.

Düzce Valisi Selçuk Aslan yönetiminde, 2025-2026 yılı kış tedbirleri bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı, Kaymakamlar ve ilgili kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından olan Düzce'de kış öncesi toplantı yapıldı. Düzce Valiliği'nde yapılan toplantıda, il ve ilçe merkezleri ile belde ve köy yollarında muhtemelen olumsuz hava ve yol şartlarına karşı alınacak önlemler ele alındı. Hedef, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak, güvenli seyahat etmelerini sağlamak, trafik kural ihlallerini en aza indirmek ve yol kapanmalarına karşı vatandaşların temel ihtiyaçlarını güvence altına almak oldu.

Vali Selçuk Aslan, alınacak tedbirlerin her aşamada etkin bir şekilde uygulanması gerektiğinin altını çizerek, tüm ilgili kurumların iş birliği içinde çalışmalarını sürdürmesi gerektiğini vurguladı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
