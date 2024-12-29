Düzce'de Kedi ve Köpeğin Şaşırtan Dostluğu
Düzce'nin Konuralp bölgesinde, kedi ve köpek arasındaki beklenmedik dostluk, kedinin köpeğe masaj yapması ve köpeğin keyifle dinlenmesiyle dikkat çekti. İki hayvanın gün boyu süren samimi ilişkisi görenleri şaşırttı.
Düzce'de kedi ile köpeğin görenleri şaşırtan dostluğu kameralara yansıdı.
Kedilerle köpekler arasında bilinen düşmanlığın tam tersi bir durum Düzce'de yaşandı. Kedi ve köpeğin dostlukları, kedinin köpeğe masaj yapması ve köpeğin halinden hoşnut olduğu o anlar kameralara yansıdı. Konuralp bölgesinde kediyle köpeğin dostluğu görenleri hayrete düşürdü. Günün büyük bir bölümünü birlikte geçiren iki hayvanın adeta yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor. Dinlenmek için oturduklarında ise kedi masaj yapmaya başlarken halinden hoşnut görünen köpek de kendini kedinin patilerine bırakıyor. - DÜZCE