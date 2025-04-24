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Düzce'de Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi

Düzce'de Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi
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1903 Düzce Beşiktaşlılar Derneği ve Türk Kızılayı iş birliğiyle Anıtpark meydanında 'Birbirimize candan bağlıyız' adı altında kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi. Düzce Valisi Selçuk Aslan da kampanyaya katılarak kan bağışında bulundu.

DÜZCE(İHA) – 1903 Düzce Beşiktaşlılar Derneği ve Türk Kızılayı iş birliğiyle Anıtpark meydanında 'Birbirimize candan bağlıyız' kan bağışı kampanyası düzenlendi.

1903 Düzce Beşiktaşlılar Derneği anlamlı bir etkinliğe imza attı. Dernek Kızılay Kan Merkezi iş birliğinde 'Birbirimize candan bağlıyız. Sen de kan bağışçımız ol, ihtiyacı olan milyonları hayata bağlayalım' adı altında kent merkezi Antıpark meydanında kan bağışı kampanyası düzenledi. Siyah beyazlı takımın taraftarı kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Vali Aslan kan bağışı yaptı

Düzce Valisi Selçuk Aslan'da 1903 Düzce Beşiktaşlılar Derneği ve Türk Kızılayı iş birliğiyle düzenlenen etkinliğe katılarak kan bağışında bulundu.

Kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Vali Selçuk Aslan, vatandaşları sağlıklı günlerde kan bağışında bulunmaya davet ederek, bu konuda farkındalık oluşturmak adına etkinliği gerçekleştiren dernek ve Türk Kızılayı yetkililerine teşekkür etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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