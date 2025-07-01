Düzce'de Kan Bağışı Etkinliği: Sağlık Müdürü Yılmaz'dan Teşekkür

Düzce'de Kan Bağışı Etkinliği: Sağlık Müdürü Yılmaz'dan Teşekkür
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Türk Kızılay'ı Düzce Şubesi iş birliğiyle düzenlenen kan bağışı etkinliğinde, vatandaşlar ve sağlık çalışanları yoğun ilgi gösterdi. Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, gönüllülere teşekkür etti ve düzenli kan bağışı yapmanın önemine vurgu yaptı.

DÜZCE(İHA) – Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi bahçesinde konuşlandırılan Türk Kızılay'ı kan bağış aracını ziyaret etti.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Türk Kızılay'ı Düzce Şubesi iş birliğinde düzenlenen kan bağışı etkinliğinde, vatandaşların ve sağlık çalışanlarının kan bağışına olan ilgisi dikkat çekti. Kan bağışı farkındalığını artırmayı amaçlayan etkinliğe İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz'ın yanı sıra hastane yöneticileri ve sağlık personeli de katılım sağladı.

Etkinlik kapsamında gönüllü olarak kan bağışında bulunan vatandaşlara ve hastane personeline teşekkür eden Dr. Yılmaz, "Kan, acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Bu bilinçle hareket ederek gönüllü kan bağışında bulunan herkese teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımızı düzenli kan bağışı yapmaya ve bu konuda duyarlılık göstermeye davet ediyorum" dedi.

Kan bağışı etkinliği gün boyunca devam etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bir zamanlar Manchester United'daydı! Vanspor'a imza attı

Nereden nereye! Bir zamanlar Manchester United'daydı, artık Vanspor'da
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hadise tarzını yeniledi, sahneye cesur kostümüyle çıktı

Hadise tarzını yeniledi, sahneye cesur kostümüyle çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.