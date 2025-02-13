Düzce'de Kahverengi Kokarca Mücadelesi: 39 Köyde 7 Bin 850 Yapı İlaçlandı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği tarafından başlatılan Kahverengi Kokarca eylem planı çerçevesinde Yığılca ilçesinde 39 köyde toplam 7 bin 850 yapı ilaçlandı.

Düzce'de çiftçinin korkulu rüyası olan Kahverengi Kokarca'ya karşı mücadele sürüyor. Düzce Valiliği tarafından hayata geçirilen 'Kahverengi Kokarca Eylem Planı' çerçevesinde yürütülen kışlık mücadelede Yığılca ilçesinde çalışma yapıldı. İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliği, muhtarların desteğiyle 39 köyde toplam 7 bin 850 metruk yapı, sayvan ve atıl durumda olan bina tek tek ilaçlandı.

Ana vatanı Çin, Japonya, Tayvan olan istilacı kahverengi kokarca böceği Amerika, daha sonrasında Avrupa'nın tamamına yayıldıktan sonra 2017'de ilk olarak Artvin ve İstanbul'da tespit edildi. Türkiye'de 17 ilde görülen bu canlı, saldığı kokuyla etrafına türünü çağırarak çoğalabiliyor. Kahverengi kokarca böceği, fındık başta olmak üzere yüzlerce bitki türüne büyük zarar verirken, önemli ölçüde verim ve kalite kayıplarına sebep oluyor. - DÜZCE