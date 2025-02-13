2024 yılında yakalama kararı olan ve aranan 197 bin 940 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya duyurdu: Yıllardır aranan 200 bin kişiyi yakaladık
Trump: Eğitim Bakanlığı'nın derhal kapatılmasını istiyorum

Trump talimatı verdi: Derhal kapatılmasını istiyorum
Ameliyat masasında hastayla 'pazarlık' skandalı! Muhasebeci odaya kadar girdi

Ameliyat masasında bunu da gördük
ABD donanmasına ait savaş uçağı denize düştü

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Savaş uçağı bir anda denize düştü

Düzce'de Kahverengi Kokarca Mücadelesi: 39 Köyde 7 Bin 850 Yapı İlaçlandı

Düzce'de Kahverengi Kokarca Mücadelesi: 39 Köyde 7 Bin 850 Yapı İlaçlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Valiliği'nin başlattığı Kahverengi Kokarca eylem planı kapsamında Yığılca ilçesinde 39 köyde toplam 7 bin 850 yapı ilaçlandı. Çiftçilere büyük zarar veren bu istilacı böcekle mücadele tüm hızıyla devam ediyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği tarafından başlatılan Kahverengi Kokarca eylem planı çerçevesinde Yığılca ilçesinde 39 köyde toplam 7 bin 850 yapı ilaçlandı.

Düzce'de çiftçinin korkulu rüyası olan Kahverengi Kokarca'ya karşı mücadele sürüyor. Düzce Valiliği tarafından hayata geçirilen 'Kahverengi Kokarca Eylem Planı' çerçevesinde yürütülen kışlık mücadelede Yığılca ilçesinde çalışma yapıldı. İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliği, muhtarların desteğiyle 39 köyde toplam 7 bin 850 metruk yapı, sayvan ve atıl durumda olan bina tek tek ilaçlandı.

Ana vatanı Çin, Japonya, Tayvan olan istilacı kahverengi kokarca böceği Amerika, daha sonrasında Avrupa'nın tamamına yayıldıktan sonra 2017'de ilk olarak Artvin ve İstanbul'da tespit edildi. Türkiye'de 17 ilde görülen bu canlı, saldığı kokuyla etrafına türünü çağırarak çoğalabiliyor. Kahverengi kokarca böceği, fındık başta olmak üzere yüzlerce bitki türüne büyük zarar verirken, önemli ölçüde verim ve kalite kayıplarına sebep oluyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Hayat Bilgisi'nin Barbie'si ile Törpü'sü yıllar sonra bir arada
img

Bütün ülke Halil Umut Meler'i konuşuyor
img

32 il için kar yağışı uyarısı geldi! 12'sinde kuvvetli görülecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nike ve Adidas'a rakipti! Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor

Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor
'Yakışıklı Güvenlik' çakarla yakalandı! Aracına ceza üstüne ceza yağdı

"Yakışıklı Güvenlik"in yaptığı yanına kalmadı
Ülkenin dilindeki maçın VAR kayıtları açıklandı! Galatasaray taraftarı çıldırdı

Türk futbolunda bir ilk yaşandı! Galatasaray taraftarı çıldırdı
Diyanet, Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı

Diyanet, Halil Konakçı için düğmeye bastı
Bütün ülke Halil Umut Meler'i konuşuyor

Bütün ülke Halil Umut Meler'i konuşuyor
Balık alamadıkları için ağlayan çocuk! Neyse ki sonu güzel bitti

"Yokluğun gözü kör olsun" dediğimiz bir an daha!

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.