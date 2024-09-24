Üye Girişi
Haberler

Düzce'de İyi Tarım ve Organik Üretim İncelemesi

Düzce'de İyi Tarım ve Organik Üretim İncelemesi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nden Dr. Başak Egesel, Düzce'de organik tarım faaliyetlerini inceledi ve çiftçilerle fikir alışverişinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanı Dr. Başak Egesel, Düzce'de iyi tarım uygulamaları ve organik tarım faaliyetlerini yerinde inceledi.

Daire Başkanı Dr. Başak Egesel, beraberinde Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun ile Düzce'nin Yığılca ilçesi İğneler köyünde Bakanlık desteğiyle 65 üretici ile 3 yıldır yürütülen 'Düzce Organik Ürün Üretiyor, İstanbul Temiz Su Tüketiyor Projesi' kapsamında organik tarım üretimi yapılan fındık bahçelerini yerinde görerek, çiftçilerle fikir alışverişinde bulundu. Daire Başkanı Egesel, uygulanan projelerle ilgili Bakanlığın desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Ayrıca Egesel, Yığılca'da faaliyet gösteren üreticilerden Selahattin Bulut'un İyi Tarım Uygulamaları ile üretim yaptığı 170 bin kapasiteli etlik piliç üretim sahasını da yerinde ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde Düzce'de kadınların kurduğu ilk tarım kooperatifi olan Düzce Konaklı Köyü Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi de ziyaret edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tarım ve Orman Bakanlığı Güncel Yerel Yaşam Tarım

Erdoğan'dan ABD'de art arda kritik temaslar: Her görüşmede ortak tek bir konu vardı

ABD'de yoğun diplomasi: Her görüşmede ortak tek bir konu vardı

 Kadın polisi şehit eden suç makinesinin PİTON 82 grubuna dahil olduğu iddia edildi

Kadın polisi şehit eden suç makinesi PİTON 82'nin üyesi çıktı

 Kendi kendine düğün yapan fenomen Kübra ardında bir mektup bırakıp intihar etti

Kendi kendine düğün yapan fenomen Kübra ardında bir mektup bırakıp intihar etti
Narin Güran cinayetinde sıcak gelişme! Ahırda bulunan 2 izmarit DNA incelemesi için gönderildi

Uzmanlar ahırda buldu, DNA incelemesi için merkeze gönderildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masterchef'te 23 Eylül eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? Yalçın Karatepe kimdir? Halk Tv konuğu Yalçın Karatepe kaç yaşında, nereli? Yalçın Karatepe biyografisi! Esra Erol'daki Veysel neden öldü? Esra Erol Veysel olayı nedir? Bolu hava durumu 24 Eylül | Bugün Bolu'da hava nasıl olacak? Şarkıcı Şimal kimdir, kaç yaşında? Şimal kanser mi, hastalığı nedir? Alişan ile Hayata Gülümse CANLI İZLE! 24 Eylül Alişan yeni bölüm İZLE! TRT 1 Alişan yeni bölüm FULL İZLE! Güzel Aşklar Diyarı Hanzade kim, gerçek adı ne? Ege Kökenli kimdir, kaç yaşında oynadığı diziler ne? Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut neden intihar etti? Antalya hava durumu 24 Eylül | Bugün Antalya'da hava nasıl olacak? 24 Eylül bugün hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul, Ankara, Sakarya, İzmir, Bursa'da bugün hava nasıl olacak, kaç derece? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 24 Eylül Salı günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });