Düzce'de İhtiyaç Sahipleri İçin Sosyal Market Açıldı

Düzce'de İhtiyaç Sahipleri İçin Sosyal Market Açıldı
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Düzce Valiliği bünyesindeki sosyal market, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelere ve çocuklara giyim ve hediyelik ürünler sunarak bayram sevinci yaşatmayı hedefliyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Kurban Bayramı öncesi kapılarını açan sosyal market, ihtiyaç sahibi ailelere ve çocuklara bayram sevinci yaşatıyor.

Düzce Valiliği bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na ait sosyal market, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların hizmetine açıldı.Bayram hazırlıkları kapsamında kapılarını açan sosyal markette, çocuklar için bayramlık kıyafetler ve hediyelikler hazırlandı. Ailelere ise çeşitli giyim ürünleri temin edilerek destek sağlanıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşların bayrama mutlu bir şekilde girmesi için çalışan ekipler, Kurban Bayramı'na kadar tüm başvuruları karşılamayı hedefliyor. Sosyal market uygulaması, hem çocukların hem de ailelerin yüzünü güldürmeyi amaçlıyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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