Haberler

Gençlik merkezinden ailelere Ramazan desteği

Gençlik merkezinden ailelere Ramazan desteği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce Gençlik Merkezi gönüllüleri, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere hazırladıkları kolileri ulaştırarak paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatıyor.

Düzce'de Gençlik Merkezi gönüllü gençlerinin desteğiyle hazırlanan Ramazan kolileri, ihtiyaç sahibi ailelerine götürülüyor.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezleri, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmaya devam ediyor. Gençlik merkezi gönüllü gençlerinin katkılarıyla hazırlanan Ramazan kolileri, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Gönüllü gençlerin büyük bir özveriyle gerçekleştirdiği dağıtım faaliyetlerinde, Ramazan ayının bereketi ve yardımlaşma duygusu ailelerle paylaşılıyor. Gençler hem ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor hem de toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergiliyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hatay'da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran'dan ilk açıklama

Hatay'da düşürülen füzeyle ilgili İran'dan ilk resmi açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamaney'in cenaze töreni neden ertelendi? Tahran yönetiminin 2 gerekçesi var

İran'dan şaşırtan Hamaney kararı! Arkasında 2 neden var
Gizli bir törenle evlenen Tom Holland ve Zendaya'dan ilk kare

Dünyanın konuştuğu çifti bu kare ele verdi!
Savaş Güney Kore ekonomisini fena vurdu! Cumhurbaşkanı 'Acil' koduyla talimat verdi

Savaş ülke ekonomisini fena vurdu, Cumhurbaşkanı harekete geçti
İran en büyük kozunu açıkladı! Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar

İran en büyük kozunu açıkladı! Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar
Hamaney'in cenaze töreni neden ertelendi? Tahran yönetiminin 2 gerekçesi var

İran'dan şaşırtan Hamaney kararı! Arkasında 2 neden var
Savaş sürerken Çin'de dikkat çeken görüntü! Bir anda harekete geçtiler

Savaş sürerken Çin'de dikkat çeken görüntü! Bir anda harekete geçtiler
Hülya Koçyiğit'in torunu, düşen füzelere aldırmadan plaja inip poz verdi

Ünlü sanatçının torunu düşen füzelere aldırmadan plaja inip poz verdi