Gençlik merkezinden ailelere Ramazan desteği

Düzce'de Gençlik Merkezi gönüllü gençlerinin desteğiyle hazırlanan Ramazan kolileri, ihtiyaç sahibi ailelerine götürülüyor.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezleri, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmaya devam ediyor. Gençlik merkezi gönüllü gençlerinin katkılarıyla hazırlanan Ramazan kolileri, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Gönüllü gençlerin büyük bir özveriyle gerçekleştirdiği dağıtım faaliyetlerinde, Ramazan ayının bereketi ve yardımlaşma duygusu ailelerle paylaşılıyor. Gençler hem ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor hem de toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergiliyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı