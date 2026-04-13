Fındık bahçelerinde takip başladı

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, 2026 yılı üretim sezonu öncesinde fındık bahçelerinde yürütülen teknik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Düzce İl genelinde görevli teknik personeller tarafından gerçekleştirilen arazi kontrolleri kapsamında, üretim sezonuna hazırlık süreci titizlikle takip ediliyor. Zararlılarla mücadele çalışmaları çerçevesinde, özellikle son yıllarda fındık üretimini tehdit eden kahverengi kokarca zararlısına karşı önemli bir adım atıldı. Bu kapsamda, zararlı popülasyonunun izlenmesi amacıyla feromon tuzakların kurulumu tamamlandı. Merkez ve 7 ilçede gerçekleştirilen tuzaklama çalışmaları ile zararlının farklı yükseltilerdeki (yüksek, orta ve deniz seviyesi) yayılım durumu takip edilecek. Kurulan tuzaklar sayesinde, kahverengi kokarcanın il genelindeki popülasyon yoğunluğu düzenli olarak izlenecek ve elde edilen veriler doğrultusunda gerekli müdahale süreçleri planlanacak. Yapılacak gözlem ve değerlendirmeler sonucunda, zararlı popülasyonunda artış tespit edilmesi halinde üreticiler zamanında bilgilendirilecek ve ilaçlı mücadeleye geçilmesi için gerekli yönlendirmeler yapılacak.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin verim kaybı yaşamaması adına sahadaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürürken, üreticilerin de yapılan uyarıları dikkate almaları ve mücadele süreçlerine aktif katılım sağlamaları büyük önem taşıyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı