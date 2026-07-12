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Manuel Akanji, Portekizli hakem ve Messi için ağzına geleni saydı

Manuel Akanji, Portekizli hakem ve Messi için ağzına geleni saydı
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İsviçreli futbolcu Manuel Akanji, Arjantin ile oynadıkları maç hakkında konuşarak "Kariyerim boyunca hiç bu kadar adaletsizce bir maçta oynamamıştım. Hakem açısından tek taraflı bir maçtı. Bütün kararları Arjantin lehine verdi. Messi'yi şampiyon yapmak istiyorsanız şimdiden kupasını verin'' dedi.

FIFA 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin, normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmanın uzatma bölümlerinde bulduğu gollerle İsviçre'yi 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. İsviçreli futbolcu Manuel Akanji, Arjantin ile oynadıkları maç hakkında konuşarak çok çarpıcı sözlere imza attı. 

''HİÇ BU KADAR ADALETSİZCE BİR MAÇ OYNAMAMIŞTIM''

Portekizli hakemin kararlarını eleştiren deneyimli savunma oyuncusu, "Kariyerim boyunca hiç bu kadar adaletsizce bir maçta oynamamıştım. Hakem açısından tek taraflı bir maçtı. Bütün kararları Arjantin lehine verdi." dedi. 

''MESSI'YE ŞİMDİDEN KUPASINI VERİN''

Messi'nin ayrıcalıklı olduğunu işaret eden Akanji, ''Onlara verilen faul bize verilmiyor. Arjantin elenecek diye ödleri kopuyor. Messi'yi şampiyon yapmak istiyorsanız şimdiden kupasını verin'' değerlendirmesini yaptı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHakan Akın:

bunu kendine yere atan takım arkadaşına söyle

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